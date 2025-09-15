オンもオフも美に関することにツキあり。何気なく始めたエクササイズで最高の結果を出せそう。仕事も美容系の職種にチャンスが潜んでいます。また金運は計画的に使うと自然とお金が貯まる暗示が。恋愛は波乱。見る目が曇るのでビジュアル重視に走ると痛い目に遭うかも。