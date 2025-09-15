いいこと、悪いことが交互に起こる週。調子が良くても油断しないこと。仕事も現状の結果が優れなくでも悲観せず粘り腰で頑張りましょう。金運は日頃冷静な蠍座ですがうっかりミスをしがち。特に旅先での紛失に注意して。恋愛は意外と近くに惹かれあう人が潜んでいそう。