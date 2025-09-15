勘が鈍る週。持ち前のアグレッシブな思考もダウンしがち。仕事は自信があることを、周囲の雑音に惑わされずこなして。金運は後半から安定。旅先のショッピングも楽します。恋愛も週末に出会いが集中します。意外な人にアプローチされたり好きな人との距離が縮まる暗示が。