自然体の行動が幸運をもたらす週。できないことを無理にこなすのはNG。対人面も利害関係のない交友関係にツキあり。金運は堅実過ぎると返って停滞する恐れが。ライススタイルを豊かにさせる買い物を楽しみましょう。恋愛はアクティブなシーンに出会いが潜んでいます。