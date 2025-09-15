活気ある週。仕事はテンション高くこなし、予想以上の結果を出せそう。また、ダイエットも○。特にジムなど運動系がオススメ。金運は浪費癖が止まらなくなりがち。生活＆交際費の見直しが安定策に。恋愛は週末からモテ期に突入。本命はアウェイなスポットに潜んでいます。