家族や友人と穏やかな時間を過ごせる週。また、バカンス運も◎。気心の知れた人と素敵な思い出を作れます。ただ、仕事はミスを連発しがち。お金絡みでのトラブルに見舞われる恐れも。いつも以上に慎重にこなして。恋愛は同棲や妊娠など驚くような展開が待ち受けていそう。