ｖ男子マラソンが国立競技場発着でスタートし、最初の５キロを１５分２２秒で通過した。ＴＢＳで解説を務めるプロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）は「まずまずのペースです」と話した。女子マラソンが行われた前日（１４日）はスタート前は曇っていたが、この日は朝から日差しが強く、スタート前で、すでに気温２８度。レース中に気温３０度を超えることが予想されており、暑い中で熱い耐久レースとなる。日本