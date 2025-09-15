◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発で史上６人目の２年連続５０本塁打の期待がかかる中、９回先頭の第６打席は右腕シーモアからポテンヒットを放ち、今季最長タイの１９試合連続出塁とした。打ち取られた当たりが遊撃と中堅の間に落