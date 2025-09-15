ジャーナリストの安藤優子さんが１５日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を伝えた。「ご報告」と始め、「本日午前１時に我が家の、そしてタンの大切な大切なリンが急逝いたしました。私にとってのリンは格別な相棒でした。９歳７か月の、短いかもしれませんが、キラキラした時間をくれたリンの犬生でした。命の限りを生き抜いてくれたと思っています」と１４日に愛犬のフレンチブルドッグ「リン」が永遠の眠りに就い