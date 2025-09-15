不動産市況が活況を呈する中、「自宅を高く売りたい」と考えるのは自然なことです。 しかし、その想いが強すぎるあまり、売却活動で陥りがちな”ワナ”に気づかず、時間もお金も損してしまうケースが後を絶ちません。 では、大切な資産の売却で後悔しないためには、一体何に気をつけるべきなのでしょうか。 らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、益山真さんと八巻侑司さんが、売却活動で「やってはいけな