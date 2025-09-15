タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が、きょう15日に放送される。【番組カット】驚きの表情！熱弁するマツコ・デラックス今回は「夜ふかし的敬老の日インタビュー」「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」「夜ふかし的自由研究」のラインナップを届ける。「夜ふかし的敬老の日インタビュー」では、放送日当日が敬老の日である