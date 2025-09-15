バンド・東京スカパラダイスオーケストラが12日深夜放送の日本テレビ系『バズリズム02』（毎週金曜深0：59）に出演。ギターの加藤隆志が持ち込んだ“お宝”に驚きの鑑定額が出た。【写真】スカパラ、圧巻のステージング！ なまはげのお面を被って登場した高橋優の姿も番組では、メンバーの自慢のお宝を公開し、さらにその価値を鑑定する企画が行われた。そこで加藤が持ち込んだお宝は、「25年前ぐらいに購入した、1965年製の