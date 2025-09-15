福田正博フットボール原論■１分１敗で終えたサッカー日本代表の９月シリーズだが「親善試合の勝敗に一喜一憂する必要はない」と福田正博氏はいう。Ｗ杯本番への準備が大切ななか、アメリカ戦で目を引いた選手とは？＞＞前編「メキシコ戦で感じたＷ杯本番が楽しみな３人」【アメリカ戦で目を引いた選手たち】Ｗ杯開催国で行なったメキシコ戦、アメリカ戦の２試合は、本番を見据えたシミュレーションとしての収穫がいくつもあっ