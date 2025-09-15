福田正博フットボール原論■サッカー日本代表の９月シリーズ。メキシコ戦、アメリカ戦の２試合で福田正博氏は得るものが多くあったという。現時点のベストメンバーで臨んだメキシコ戦で、森保一監督が手にした収穫とは？【個々の選手の力量を感じた】サッカー日本代表の９月のテストマッチは、メキシコに０−０、アメリカに０−２の１分１敗だったが、森保一監督や選手、チームスタッフにとっては多くの収穫があった２試合にな