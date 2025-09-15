間欠的ファスティングの最新の知見を紹介します（写真：buritora／PIXTA）【話題の新刊】外食が多くても、めんどくさがりでも、冷凍食品でもできる！戦略的食べ方の科学『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』ファスティング（断食）が世に知れ渡ってから久しいですね。もともとファスティングは古代から存在する伝統的な行為ですが、2010年代に入ってから「健康法」として注目を浴び、そこまで厳密でな