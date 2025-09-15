12日も最高値を更新した日経平均。一時的に波乱となるのだろうか（写真：つのだよしお／アフロ）前々回の「日経平均に漂い始めた『バブル上昇開始』の匂い」（8月18日配信）、前回の「『荒れる9月相場』で投資家はどう戦えばいいのか」（9月1日配信）で筆者は「期待値」としての日経平均株価のPER（株価収益率）がどこまで上昇するかにこだわってきた。日経平均は「アメリカ並みのPER23倍」を目指すその日経平均のPERは、4月7日の