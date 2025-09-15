日本代表の右サイドで活躍を見せてきた伊東純也。32歳になったアタッカーは、6日のメキシコ戦では21分プレーし、9日のアメリカ戦にはフル出場した。所属チームであるベルギー1部のヘンクに戻った伊東は、14日のアンデルレヒト戦に先発出場。この日も前節に続いて4-2-3-1システムの左サイドで起用されると、81分間プレーした。ヘンクは前半に退場者を出した相手にシュート18本、ボール保持率70％と押し込むも、1-1の引き分けに終わ