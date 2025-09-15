WRC（世界ラリー選手権）の後半戦、南米2連戦の『ラリー・チリ・ビオビオ』が日本時間11日〜15日にかけて開催。競技初日に大きなクラッシュが発生し、WRCマシンが鉄条網を引きちぎって走るショッキングなシーンが見られた。【映像】鉄条網を引きちぎる→激走の「決定的瞬間」今大会、チリの路面は比較的平坦ながら荒れており、タイヤに厳しいグラベル（未舗装路）コースとして知られている。さらに競技1日目のデイ1は、午前は