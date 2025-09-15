陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子マラソンが国立競技場を発着するコースで始まった。午前７時３０分のスタート時に、スタートラインの一番内側にいた外国人選手が、号砲より一瞬早く飛び出すハプニングがあり、スタートがやり直しとなり、１分遅れで選手がスタートした。マラソン競技では珍しい光景だった。