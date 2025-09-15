サッカーのスコットランド・プレミアリーグで14日、セルティックの前田大然がアウェーのキルマーノック戦の後半11分に先制点を挙げ、同25分までプレーした。今季リーグ戦初得点。チームは2―1で競り勝った。旗手怜央も後半25分まで出場した。（共同）