陸上十種競技の元日本王者でタレントの武井壮（52）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が呼ばれないことで”ストレス”を感じている番組を、実名で告白した。武井は14日夜の更新で「あー、世界陸上語りたいけど番組には呼ばれねーし毎回ストレス笑笑」と記述。13日に東京で開幕し、TBS系で中継されている「東京2025世界陸上」の番組に出演していないことへのモヤモヤをつづった。そして「面白そうなとこ山ほどあんの