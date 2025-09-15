YouTube動画「人工知能の、『知能指数』を超えた指標」で脳科学者・茂木健一郎氏が登場。人工知能、特にAGI（汎用人工知能）やASI（超知能）といったAIの知性をどのように定量化すべきかについて、自身の見解を語った。 茂木氏は、従来の知能指数（IQ）について、「IQというのは、情報と中立的な情報処理の鋭さというか凄さということを測ってる」と説明し、それが「具体的な知識とか経験の体系ではない」と指摘。つまり、「ど