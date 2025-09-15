事故があったのは札幌市手稲区稲穂2条2丁目の国道です。午前5時半ごろ、乗用車と自転車が衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故で自転車に乗っていた60代の女性が病院に運ばれていて、意識不明の重体です。現場は片側2車線の緩やかなカーブで、横断歩道はありません。警察が当時の状況を詳しく調べています。