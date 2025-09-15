¡Ú·ÝÇ½Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡Û¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯ÆüËÜÎóÅç¡£·ÝÇ½³¦¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÊ¤ÌÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃæµïÀµ¹­»á¤Î¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¡×¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤Ë50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¶â³Û¡£ÁÊ¾õ¤ËÅºÉÕ¤¹¤ë°õ»æÂå¤À¤±¤Ç1100Ëü±ß¤â¤«¤«¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¤¤¤¯¤é¥Õ¥¸¤ÎÌò°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤Æ¤â