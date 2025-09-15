「ジャイアンツ−ドジャース」（１４日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第５打席で特大の中飛を放つも、あと少し届かなかった。初球の高めをきれいに振り抜いた大谷。打球は高々と舞い上がり、スタンドは大きくどよめいた。だがフェンス手前２メートルのところで失速。ウォーニングゾーンでキャッチされ、５０号は持ち越しとなった。飛距離は１１７メートルだった。大谷は第４打席でも飛距離１０６メ