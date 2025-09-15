◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着でスタートした。定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。審判からグリーンカードが示され、失格となる選手はなし。その後、無事にスタートした。日本勢は、日本歴代３位（