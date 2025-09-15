北九州市の閉校になった小学校で、エアコンのエアコンの室外機が盗まれているのが見つかりました。北九州市教育委員会によりますと、13日午後8時すぎ北九州市門司区の旧小森江西小学校で、巡回していた警備会社から「エアコンの室外機が少なくなっている」と通報がありました。14日午前に教育委員会の担当者が調べたところ、設置されていた室外機19台のうち12台が盗まれているのが見つかりました。旧小森江西小学校はことし3月末で