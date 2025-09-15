15日未明、福岡市東区の交差点で軽乗用車とバイク2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されました。警察によりますと15日午前2時前、福岡市東区の新二又瀬橋交差点で、国道から右折しようとした軽乗用車に対向から走ってきたバイク2台が相次いで衝突し、軽乗用車は横転しました。この事故で軽乗用車を運転していた男性と同乗していた女性、バイク2台をそれぞれ運転していた男性と女性の合わせて4人が病院に搬送されました。全