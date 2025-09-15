モデルでタレントのRIKACO（59）が15日までに自身のインスタグラムを更新。お祭りで法被を着たショットを披露した。RIKACOは「今年もお神輿を担ぐ事ができました！」と報告するとともに法被姿を投稿。「地元の氏神様を大切に！日々感謝してます」とし「自然の恵み.人との繋がり.この場所に2001年から住み始めた縁を大切にして行きたいと思うよ〜自らお神輿を担ぐ事には意味があるよね〜」とつづった。この投稿にフォロワーか