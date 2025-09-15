お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が15日までに更新されたYouTube「千原ジュニアYouTube」に出演。約30年前に、今や日本を代表する企業のCMに出ていたことを明かした。ジュニアは「UNIQLOのCM一番最初にやった芸人が俺らかも」と明かした。周囲からは「UNIQLOのCMですか？」と驚きの声が上がった。出演したのは約30年前だという。当時は今のようなグローバル企業ではなく「オファーされたときに正直、イマイチ認