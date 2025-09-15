サッカーのドイツ1部リーグで、アウェーのボルシアMG戦にフル出場したブレーメンの菅原由勢＝14日、メンヘングラッドバッハ（ゲッティ＝共同）【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで14日、ブレーメンの菅原由勢はアウェーのボルシアMG戦にフル出場し、先制点をアシストして4―0の快勝に貢献した。ボルシアMGの町野修斗もフル出場した。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマは本拠地のアウクスブルク戦