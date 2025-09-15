最終ラウンド、通算17アンダーで4位の山下美夢有＝TPCリバースベンド（共同）【メーンビル（米オハイオ州）共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は14日、オハイオ州メーンビルのTPCリバースベンド（パー72）で最終ラウンドが行われ、3位で出た山下美夢有は69で回り、通算17アンダーの271で4位だった。同じく3位スタートの岩井千怜は71で、65と伸ばした畑岡奈紗とともに15アンダーで5位。66の竹田麗央は通算