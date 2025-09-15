8年間続いた『激レアさんを連れてきた。』も、いよいよ残り3回に。9月15日（月）の放送では、池田美優と福田麻貴（3時のヒロイン）をゲストに迎え、2人の激レアさんが紹介される。1人目は、これまで何度もオファーしてきたものの、多忙のため出演を断られていた「髪型がハチャメチャな人」。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！やって来たのは、まるでヒーローアニメから飛び出してきたような奇抜な髪型が目を引くオオダテさ