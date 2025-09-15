10月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートするオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』でW主演を務めるtimeleszの松島聡と白洲迅がクランクインを迎えた。 参考：timelesz 猪俣周杜、『パパと親父のウチご飯』でドラマ初出演松島聡「僕もうれしいです」 本作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年にかけて『月刊コミックバンチ