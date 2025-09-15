◇ア・リーグマリナーズ―エンゼルス（2025年9月14日シアトル）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が14日（日本時間15日）、本拠でのエンゼルス戦に「2番・捕手」で先発出場。初回に7試合ぶりの一発とする54号を放ち、両打ち選手としての大リーグ記録を持つミッキー・マントル（ヤンキース）に並んだ。ローリーは初回無死一塁。右腕ヘンドリクスの外角ボール球のシンカーを逆らわずに捉えると、左越えへ運んだ。通算5