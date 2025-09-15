元「モーニング娘。」の生田衣梨奈（28）が15日までに自身のインスタグラムを更新。赤いワンピース姿で同グループのOGたちとのショットを投稿した。生田は14日深夜に自身のインスタを更新し「モーニング娘。OGとしての初めてのお仕事」と報告するとともに中澤裕子、飯田圭織、矢口真里、高橋愛、譜久村聖とのショットを投稿した。また「本日Huluにて、、『 モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議 』配信開始です！見て