介護支援コンサルティングなどを行うNPO法人「となりのかいご」の代表理事を務め、年間700件以上の介護相談を受けている川内潤さんは、日本で介護は家族がすべきものという意識がいまだに根強いと話します。しかし、大切な家族だからこそ、老いを直視することが辛くなり、うまくいかないと心がかき乱される。こうした末に起きる悲しい虐待リスクを減らすため、介護はあえてプロなどに任せて、「人に頼る」ことの重要性を多くの相談