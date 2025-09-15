アンジャッシュの渡部建が、2021年に炎上した高級ベンツについて「まだ乗ってる」と告白するヒトコマがあった。【映像】渡部建が乗っているベンツ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。2020年6月に芸能活動を自粛。1年8ヶ月の自粛期間を経て、202