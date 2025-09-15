筆者の知人は、いつも散歩している公園である親子を見かけたそうです。仲良さそうに話していた親子でしたが、「何色が好き？」の質問から、思いもよらぬ展開に……！ 息子の答えは「ピンク」 「ピンクはダメ」「男の子は青や緑」と息子が好きな色を無理やり変えさせようとした父親。もしかしたら、「みんなが選びそうな色」ではない色を好む我が子が、からかわれたりしないように、と思う親心だったのかもしれません。