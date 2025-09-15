松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演し、10月4日スタートするドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）がクランクインを迎え、2人からコメントが到着。主題歌はtimeleszが歌う「レシピ」に決まった。【写真】松島聡＆白洲迅がちびっ子2人をギュッ！父×2、子×2のクランクインカット豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。