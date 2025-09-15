★中山１Ｒ・２歳未勝利の馬トク激走馬＝ベアアッコチャン初戦は１秒９差の８着に敗れたフォーウィールドライブ産駒。スタートが決まらず大きく後方に置かれながら、上がり３位タイの末脚で詰めてきた。父は現３歳世代が初年度産駒で、勝ち上がりはほとんどが短距離戦。特にダートの６ハロン戦に集中しているようにスピードが生きる舞台が最もフィットしている。激走馬にピックアップされた要因は「末脚性能が上位」と「脚長