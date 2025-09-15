「子どもに負担をかけたくない」「一人暮らしへの不安がある」。こういった理由から、将来的に介護施設への入所を考えているという高齢者の方は多くいます。でも実際のところ、介護施設への入所を自分自身で決めることはできるのでしょうか？そこで、自己判断で介護施設への入所ができるのか、そして、施設ごとの入所基準や検討するときのポイントなどについて、介護福祉士の鹿見勇輔さんに聞きました。身体機能や認知機能の低