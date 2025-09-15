西部謙司が考察サッカースターのセオリー第66回キリアン・エムバペ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。来年のワールドカップ本大会の優勝を狙うフランスが、欧州予選で連勝発進。決め手はやはりエースのキリアン・エムバペです。【フランス代表でも紛れもないエース】ようやく