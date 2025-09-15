米国政府の奇襲的な取り締まりで大量に拘禁された韓国の大企業および協力会社の社員が、8日目にしてようやく韓国へ無事帰還したが、その余震は続いている。対米投資を拡大することにしていた韓国企業は、ビザから長期投資に至るまで、事業戦略の軌道修正に入った。10大グループ系列会社のうち、サムスン電子・サムスンSDI・SKハイニックス・SKオン・現代モービス・現代製鉄・ハンファQセルズなど、LGエナジーソリューション（以下