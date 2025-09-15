フィギュアスケート女子10年バンクーバー五輪銀メダリストでプロとして活動する浅田真央さん（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新し、着物姿を披露した。浅田さんは「『きものSalon2025-26秋冬号』山崎和さんと広樹さん親子の草木工房を訪ねました」と緑色の着物姿を投稿。また「梅の老木の枝を使った染めなど、貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました」と、草木染めに挑戦するショットも投稿した