離婚と向き合い、DVから逃れるように実家へ身を寄せたシングルマザー、みずほ。彼女の心を照らすのは、愛しい娘よつばの屈託のない笑顔だけでした。けれど、完璧な妹・まおの容赦ない言葉が、少しずつみずほとよつばの心を曇らせていきます。温かいはずの家族の家が、いつしか居心地の悪い場所になったとき、みずほは、娘と自分のための新しい居場所を見つけることを決意します。『出戻りシンママが前を向くまで』をごらんく