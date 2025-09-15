『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、アメリカでカジュアルファッションブランドの広告が大炎上した一件をきっかけに、昨今流行する「優生学」的色彩を帯びた言説について解説する。＊＊＊「遺伝子（genes／ジーンズ）は髪や性格、目の色を決める」「私のジーンズ（jeans）は青い」。ブロンドの女優シドニー・スウィーニーがそう語り、まさに青い瞳をカ