４団体統一世界スーパーバンタム級王座戦が行われ、統一王者の井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ち。ジャッジが７〜８ポイント差をつける圧倒的な内容で防衛に成功した。デイリースポーツ評論家・長谷川穂積氏が、この戦いを分析した。◇◇井上尚弥選手のパーフェクトな試合内容だった。スピードのある左ジャブでペースをつかみ、フットワークを使