「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）モンスターがまた偉業を成し遂げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０で判定勝ちし、４団体の王座を防衛。ヘビー級で一時代を築いた米国のジョー・ルイス、世界５階級制覇を成し遂げた米国のフロイド・メイウェ