女優の今田美桜が１２日、所属する芸能事務所「コンテンツ・スリー」の公式インスタグラムに登場。最新ショットを披露した。同アカウントは「２０２５年９月１３日（土）〜２１日（日）の９日間にわたり開催される『東京２０２５世界陸上』が、いよいよ明日開幕いたします」と告知。「今田美桜は“世界陸上アンバサダー”として中継出演いたします。みなさまぜひご覧ください！」と呼びかけ、会場の国立競技場をバックに、